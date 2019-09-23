Эдмар покинул Металлист 1925

Бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины Эдмар покинул тренерский штаб Металлиста 1925.

Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925 в июле этого года и в течение 2 месяцев помогал главному тренеру команды Андрею Демченко. О необходимости оставить харьковскую команду экс-игрок Металлиста сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Он объяснил свое решение необходимостью улететь в США в связи с семейными обстоятельствами.

Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925

Эдмар помогал Металлисту 1925 и в качестве игрока, когда клуб стартовал во Второй лиге. После этого экс-полузащитник сборной Украины попробовал свои силы в полупрофессиональном американском клубе Харрикейн, где и завершил карьеру футболиста.

На счету Эдмара 15 матчей за национальную сборную Украины. В составе Металлиста он становился серебряным призером чемпионата Украины (2013).