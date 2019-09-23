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Эдмар покинул Металлист 1925

12:54 214 Читати українською
Эдмар покинул Металлист 1925
Эдмар / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины Эдмар покинул тренерский штаб Металлиста 1925.

Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925 в июле этого года и в течение 2 месяцев помогал главному тренеру команды Андрею Демченко. О необходимости оставить харьковскую команду экс-игрок Металлиста сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Он объяснил свое решение необходимостью улететь в США в связи с семейными обстоятельствами.

Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925

Эдмар помогал Металлисту 1925 и в качестве игрока, когда клуб стартовал во Второй лиге. После этого экс-полузащитник сборной Украины попробовал свои силы в полупрофессиональном американском клубе Харрикейн, где и завершил карьеру футболиста.

На счету Эдмара 15 матчей за национальную сборную Украины. В составе Металлиста он становился серебряным призером чемпионата Украины (2013).

К моему сожалению,я должен улететь в США из за семейной обстановки,и за 2 месяца проведённой с командой ,я многому научился в качестве тренера! Цель?,выйти в высшую лигу ,и у нас это должно обязательно получится !!! Главное верить ! Спасибо большое руководству,тренерскому штабу,футболистам,болельщикам! Любимому городу Харьков! Он улетел .... но обещал вернутся !!!

Допис, поширений Edmar De Lacerda (@ed_lacerda8)

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Металлист 1925 Металлист 1925 Эдмар Эдмар Металлист Металлист Украина Украина Первая лига Сборная Украины
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