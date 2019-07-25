Едмар увійшов у тренерський штаб Металіста 1925

Ліга Європи — 08:00 1346
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Будучность – Зоря: анонс матчу Ліги Європи
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ЛЧ 2019/20: Зубков асистом допоміг Ференцварошу здобути перемогу, Селтік Шведа розгромив команду українського тренераЛіга чемпіонів — 24 лип 4508
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"У них треба запитати, чому так трапилося", – Шаран звинуватив Суркіса та агентів у зриві трансферу АлібековаУкраїна — 24 лип 3413
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Динамо – Брюгге: Хацкевич оцінив рівень суперника у кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 24 лип 1489
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Сухоцький допоміг Словану перемогти Феронікелі у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 24 лип 877