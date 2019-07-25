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Едмар увійшов у тренерський штаб Металіста 1925

08:56 227 Читать на русском
Едмар увійшов у тренерський штаб Металіста 1925
Едмар / Фото ФК Металіст 1925

Легенда Металіста Едмар повертається у Харків.

Едмар став тренером ФК Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Екс-хавбек харківської команди виконуватиме функції помічника головного тренера Андрія Демченка.

Останнім клубом натуралізованого українця був американський Харрікейн, де гравець і завершив кар'єру.

Нагадаємо, Едмар є легендою Металіста, кольори якого захищав у 2007-2015 роках. Після натуралізації гравець бразильського походження також виступав за збірну України.

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