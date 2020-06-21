Едегор дізнався, де проведе новий сезон – Зідан збирався повернути його на Бернабеу

Керівництво мадридського Реала визначилося із майбутнім півзахисника Мартіна Едегора. Нинішній сезон він проводить в оренді за Реал Сосьєдад.

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Боси "вершкових" планували почати омолодження команди в літнє трансферне вікно, а головний тренер мадридців Зінедін Зідан хотів повернути Едегора з оренди. Проте, криза, спровокована пандемією коронавірусу, змусила Реал переглянути свої плани щодо оновлення складу. Едегору вже повідомили, що він залишиться у Сосьєдаді. Змінити рішення щодо норвежця може лише форс-мажор, наприклад, важкі травми когось із основних виконавців Реала.

У нинішньому сезоні Мартін Едегор провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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