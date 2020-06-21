Эдегор узнал, где проведет новый сезон – Зидан собирался вернуть его на Бернабеу

Руководство мадридского Реала определилось с будущим полузащитника Мартина Эдегора. Нынешний сезон он проводит в аренде за Реал Сосьедад.

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Боссы "сливочных" планировали начать омоложение команды в летнее трансферное окно, а главный тренер мадридцев Зинедин Зидан хотел вернуть Эдегора из аренды. Однако, кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, заставил Реал пересмотреть свои планы по обновлению состава. Эдегору уже сообщили, что он останется в Сосьедаде. Изменить решение относительно норвежца может только форс-мажор, например, тяжелые травмы кого-то из основных исполнителей Реала.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.

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