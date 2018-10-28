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Джулай: Миколенко відіграв дуже солідно, а Че Че та Сідклей нагадали, як це важливо, коли хтось дбає про м'яч

26 жовтня 10:16 1137 Читать на русском
Джулай: Миколенко відіграв дуже солідно, а Че Че та Сідклей нагадали, як це важливо, коли хтось дбає про м'яч
Динамо перемогло Ренн / фото: Футбол 24

Відомий український коментатор Дмитро Джулай прокоментував перемогу Динамо над Ренном в матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи 2018/19.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ренн у матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи. Переможний гол на останніх хвилинах зустрічі забив хавбек "біло-синіх" Віталій Буяльський. Ця перемога стала для киян першою в поточному розіграші Ліги Європи, після 3 турів в активі підопічних Олександра Хацкевича 5 очок.

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Дмитро Джулай похвалив захисника Динамо Віталія Миколенка, який провів дебютний матч у єврокубках. Також коментатор відзначив бразильців Че Че та Сідклея, які нечасто виходять на поле у складі першої команди.

"Миколенко, попри швидку жовту, дуже солідно відіграв у дебютному матчі в єврокубках. Сідклей з Че Че у другій результативній атаці нагадали, як це важливо, коли хтось дбає про м'яч навіть у меншості й на останніх хвилинах", – написав Джулай у своєму Twitter.

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Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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