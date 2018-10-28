Ренн – Динамо: кияни вперше з 1998 року перемогли у Франції

Київське Динамо завдяки перемозі над Ренном в матчі 3 туру Ліги Європи 2018/19 змогло повторити досягнення 20-річної давнини.

Динамо здобуло першу перемогу в груповому турнірі Ліги Європи 2018/19. У Франції підопічні Олександра Хацкевича перемогли Ренн завдяки голам Кендзьори та Буяльського.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога стала для "біло-синіх" першою у Франції за майже 20 років. Востаннє кияни перемагали французький клуб на виїзді ще 9 грудня 1998 року. Тоді в заключному турі Ліги чемпіонів 1998/99 підопічні Валерія Лобановського здолали Ланс завдяки голам Каладзе, Ващука та Шевченка. Нагадаємо, в тому сезоні Динамо дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів.

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З того часу кияни в матчах, що проходили у Франції, не зуміли перемогти ПСЖ (2009 рік, 0:0), знову ж таки ПСЖ (2012 рік, 0:2), Бордо (2013 рік, 0:1), Генгам (2015 рік, 1:2).