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Ренн – Динамо: кияни вперше з 1998 року перемогли у Франції

26 жовтня 08:20 1225 Читать на русском
Ренн – Динамо: кияни вперше з 1998 року перемогли у Франції
Динамо перемогло Ренн / фото: Футбол 24

Київське Динамо завдяки перемозі над Ренном в матчі 3 туру Ліги Європи 2018/19 змогло повторити досягнення 20-річної давнини.

Динамо здобуло першу перемогу в груповому турнірі Ліги Європи 2018/19. У Франції підопічні Олександра Хацкевича перемогли Ренн завдяки голам Кендзьори та Буяльського.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога стала для "біло-синіх" першою у Франції за майже 20 років. Востаннє кияни перемагали французький клуб на виїзді ще 9 грудня 1998 року. Тоді в заключному турі Ліги чемпіонів 1998/99 підопічні Валерія Лобановського здолали Ланс завдяки голам Каладзе, Ващука та Шевченка. Нагадаємо, в тому сезоні Динамо дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів.

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З того часу кияни в матчах, що проходили у Франції, не зуміли перемогти ПСЖ (2009 рік, 0:0), знову ж таки ПСЖ (2012 рік, 0:2), Бордо (2013 рік, 0:1), Генгам (2015 рік, 1:2).

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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