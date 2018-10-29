Джулай: Миколенко сыграл очень солидно, а Че Че и Сидклей напомнили, как это важно, когда кто-то заботится о мяче

Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай прокомментировал победу Динамо над Ренном в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы 2018/19.

Напомним, Динамо победило Ренн в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы. Победный гол на последних минутах встречи забил полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский. Эта победа стала для киевлян первой в текущем розыгрыше Лиги Европы, после 3 туров в активе подопечных Александра Хацкевича 5 очков.

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Дмитрий Джулай похвалил защитника Динамо Виталия Миколенко, который провел дебютный матч в еврокубках. Также комментатор отметил бразильцев Че Че и Сидклея, которые нечасто выходят на поле в составе первой команды.

"Миколенко, несмотря на быструю желтую, очень солидно сыграл в дебютном матче в еврокубках. Сидклей с Че Че во второй результативной атаке напомнили, как это важно, когда кто-то заботится о мяче даже в меньшинстве и на последних минутах", – написал Джулай в своем Twitter.

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