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Джорджина станцевала горячий тверк для фанатов – больше видел только Роналду

18:43 - Читати українською
Джорджина станцевала горячий тверк для фанатов – больше видел только Роналду
Джорджина Родригес / Фото Instagram

Пока звездный форвард Ювентуса едва не потерпел фиаско в поединке с Малиновским и компанией, его девушка развлекалась с подругами.

Любимая Криштиану Роналду обычно радует своих поклонников в Instagram соблазнительными фото и видеороликами с тренировок. На этот раз красавица решила разнообразить контент.

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Джорджина Родригес опубликовала видео с эротическим тверком на свежем воздухе, который служил разминкой перед тренировкой. Стоит отметить, что компанию аргентинской модели составили ее не менее горячие подруги.

На Instagram девушки звезды Юве подписано около 20 млн человек, которые уже стали свидетелями завораживающего танца.

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feliz día

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

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Теги
Италия Девушки футболистов Видеоновости Джорджина Родригес Криштиану Криштиану Роналду
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