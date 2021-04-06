Ірина Морозюк приголомшила своїх підписників. Цього разу вона опублікувала в Instagram дуже відверте відео, на якому вона була без трусиків та прикривалась грейпфрутом.

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Ролик викликав справжній фурор, через що Ірині довелось видалити його. "Занадто багато уваги викликало це відео за дві години. А ще мені "напхали" за нього. Тому довелося видалити, панове. Хто подивився, мої вітання. Ну а хто не встиг, той запізнився", – пояснила своє рішення Морозюк.

Зауважимо, що свою "любов" до грейпфрутів скандальна екс-дружина вже проявляє не вперше. Раніше вона ділилась напівоголеним фото, на якому нібито малює фрукт у розрізі.

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