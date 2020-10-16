"Я не знаю, хто замінить Клоппа, але я сподіваюся, що клубу не доведеться ухвалювати це рішення найближчим часом. Подивіться, як Юрген вплинув на команду, які гравці тепер хочуть перейти в Ліверпуль і грати за нас.

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Я вірю, що Джеррард одного разу очолить клуб, але приходити відразу після Клоппа – не найкращий варіант. Стіві, ймовірно, – найкращий гравець в історії Ліверпуля, і його завжди пам'ятатимуть саме таким, але шанувальники Клоппа захочуть, щоб він відразу ж вигравав, і це непросто", – цитує Енріке The Daily Star.

Нагадаємо, Клопп очолює Ліверпуль з 2015-го, за цей час німець привів своїх підопічних до перемоги в АПЛ, а також підняв над головою трофей Ліги чемпіонів.

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