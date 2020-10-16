"Я не знаю, кто заменит Клоппа, но я надеюсь, что клубу не придется принимать это решение в ближайшее время. Посмотрите, как Юрген повлиял на команду, какие игроки теперь хотят перейти в Ливерпуль и играть за нас.

Клопп написал игрокам Ливерпуля письмо после позорного поражения от Астон Виллы

Я верю, что Джеррард однажды возглавит клуб, но приходить сразу после Клоппа – не лучший вариант. Стиви, вероятно, – лучший игрок в истории Ливерпуля, и его всегда будут помнить именно таким, но поклонники Клоппа захотят, чтобы он сразу же выигрывал, и это непросто", – цитирует Энрике The Daily Star.

Напомним, Клопп возглавляет Ливерпуль с 2015-го, за это время немец привел своих подопечных к победе в АПЛ, а также поднял над головой трофей Лиги чемпионов.

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