Наставник Аль-Іттіфака Стівен Джеррард прагне посилити свою команду влітку. Черговою ціллю саудівського клубу став французький форвард Мусса Дембеле.

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Як інформує Фабірціо Романо, Аль-Іттіфак провів перемовини з представниками футболіста і отримав згоду на перехід. Дембеле підпише контракт з саудівцями до 2027 року.

Мусса втратив місце в основі Ліона через повернення екс-нападника Арсенала Александра Ляказетта в команду. Французький клуб вирішив не продовжувати угоду Дембеле, яка закінчилась влітку поточного року. 27-річний футболіст зіграв за Ліон в 172 матчах. В його активі 70 голів та 19 результативних передач.

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