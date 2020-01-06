Ювентус та Баварія можуть обмінятися гравцями

Чинні чемпіони Італії та Німеччини можуть оформити обмін зірковими хавбеками.

Баварія давно зацікавлена у послугах півзахисника "старої синьйори" Емре Джана. Ювентус готовий відпустити гравця, але натомість хоче підписати хавбека німецького клубу тьягу Алькантару, інформує Tuttosport.

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Гравець збірної Іспанії нещодавно натякнув на свій можливий відхід із Баварії – Алькантару не влаштовує його роль у німецькому клубі. Іншим варіантом для нього є повернення у Барселону.

Зазначимо, що Алькантара у поточному сезоні зіграв за Баварію 21 матч у всіх турнірах.

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