Півзахисник лондонського Арсенала та збірної Швейцарії Граніт Джака поділився очікуваннями від протистояння з українцями у стартовому матчі Ліги націй.

"Моя нова роль капітана? Відверто кажучи, капітанська пов’язка для мене не настільки важлива, як успіхи команди. Я виходжу на поле не як капітан, а як футболіст, який має принести користь і виконати настанови тренера.

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Гадаю, завтрашня гра буде цікавою. Збірна України має міцний склад. Думаю, що ця команда сильна перш за все своїми колективними діями. Тому нікого у складі суперника виділяти не хотів би", – цитує Джаку офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже завтра, 3 вересня, на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.

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