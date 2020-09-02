"Чесно кажучи, я трохи побоювався цього збору національної команди через різний фізичний стан моїх футболістів. Але хлопці мене заспокоїли. Вони готові грати й тренуватися на всі сто відсотків.

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Думаю, що у суперника ситуація трохи приємніша з огляду на те, що українцям вдалося потренуватися трохи більше за нас. Гадаю, що збірна України демонструє футбол європейської якості. Вона довела це у відборі до Євро-2020 та в Лізі націй-2018/19. Мої компліменти Андрію Шевченку", – цитує Петковіча офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже завтра, 3 вересня, на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.

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