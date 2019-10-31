Джака пояснив, чому "зірвався" на фанатів Арсенала – хавбек отримував жахливі погрози про свою дружину і доньку

Хавбек лондонського Арсенала Граніт Джака прокоментував відкритий конфлікт, який відбувся з фанатами команди у матчі 10 туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:2).

"Після того, як я витратив деякий час, щоб обдумати все, що сталося у неділю ввечері, я б хотів пояснити свої дії. Це краще, ніж говорити щось зопалу.

"Та пішли ви", – Джака жорстко відповів фанатам Арсенала, які освистали його після заміни у грі з Крістал Пелас

Те, що відбувалося під час моєї заміни, глибоко мене зачепило. Я люблю Арсенал і завжди віддаю всі свої сили на полі і за його межами. Фанати не зрозуміли моїх почуттів. Постійні образи під час ігор і в соціальних мережах, які я отримую протягом останніх тижнів, глибоко мене ранять. Люди пишуть речі на кшталт "ми зламаємо твої ноги", "вб'ємо твою дружину" і "сподіваюся, твоя дочка захворіє на рак". Це розлютило мене, і я досягнув точки кипіння, коли відчув неприйняття з боку фанатів в неділю.

У цей момент мені знесло дах, і я відреагував неповагою до певної групи фанатів, яка підтримує клуб, команду і мене своєю позитивною енергією. Я не хотів цього, і мені шкода, що люди сприйняли цю ситуацію саме так.

Я б хотів, щоб ми повернулися до взаємної поваги, пам'ятаючи про те, чому ми любимо футбол. Давайте рухатися вперед разом і дивитися в майбутнє позитивно", – написав Джака у своєму Instagram.

Нагадаємо, після неприємного інцидента з фанатами головний тренер Арсенала Унаї Емері позбавив 27-річного швейцарця капітанської пов'язки.

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