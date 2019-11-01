Джака пропустит ближайший матч Арсенала из-за фанатов

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери решил оставить Джака вне заявки на матч 11-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

"Джаке нужно время, чтобы справиться со своими проблемами, он тоже человек. Гранит извинился перед болельщиками, теперь наша внимание сконцентрировано на предстоящем матче. Думаю, в матче с Вулверхэмптон Джака играть не будет", – поделился Эмери в комментарии Sky Sports.

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Напомним, вокруг фигуры Джако разгорелся невероятный сканадал: полузащитник во время замены в матче 10-го тура чемпионата Англии между командами Арсенал и Кристал Пэлас (2:2) эмоционально отреагировал на свист болельщиков воскликнув "Да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение, не пожав руку главному тренеру команды Унаи Эмери.

К слову, Джака провел 10 матчей за Арсенал в сезоне 2019/20, отметившись 1 ассистом.

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