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Дзаньоло порвал крестообразные связки колена – звезда Ромы не смог сдержать слез, покидая поле

13 января 10:52 253 Читати українською
Дзаньоло порвал крестообразные связки колена – звезда Ромы не смог сдержать слез, покидая поле
Дзаньоло против Ювентуса / Getty Images

Матч 19 тура Серии А против Ювентуса (1:2) завершился для хавбека Ромы Николо Дзаньоло ужасной травмой.

68’ Диего Перотти
 
Мери Демираль 3’
Криштиану Роналду 10’
3’ Мери Демираль
10’ Криштиану Роналду
68’ Диего Перотти

Звезда римлян порвал крестообразные связки правого колена, информирует официальный сайт клуба.

Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні, – менеджер "вовків"

В первом тайме Дзаньоло совершил впечатляющий проход по центру поля, во время которого игроки Ювентуса несколько раз били его по ногам. В конце концов, Рабьо таки сбил 20-летнего вингера. Удар не выглядел слишком жестко, но реакция Дзаньоло была красноречивой – хавбек так и не смог встать на ноги, а поле покинул только на носилках со слезами на глазах.

Сегодня талант Ромы будет прооперирован, ориентировочные сроки его восстановления – шесть месяцев. В сезоне 2019/20 он успел провести за "волков" 23 матча и отличиться 6 голами и тремя ассистами. Также игрок регулярно получает вызовы в сборную Италии, которая рискует потерять полузащитника перед Евро-2020.

Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине, – менеджер "волков"

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Теги
Италия Рома Рома Тяжелая травма Рома - Ювентус Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
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