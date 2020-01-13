Дзаньоло порвал крестообразные связки колена – звезда Ромы не смог сдержать слез, покидая поле

Матч 19 тура Серии А против Ювентуса (1:2) завершился для хавбека Ромы Николо Дзаньоло ужасной травмой.

Звезда римлян порвал крестообразные связки правого колена, информирует официальный сайт клуба.

Рома може провести товариський матч з Шахтарем в Україні, – менеджер "вовків"

В первом тайме Дзаньоло совершил впечатляющий проход по центру поля, во время которого игроки Ювентуса несколько раз били его по ногам. В конце концов, Рабьо таки сбил 20-летнего вингера. Удар не выглядел слишком жестко, но реакция Дзаньоло была красноречивой – хавбек так и не смог встать на ноги, а поле покинул только на носилках со слезами на глазах.

Сегодня талант Ромы будет прооперирован, ориентировочные сроки его восстановления – шесть месяцев. В сезоне 2019/20 он успел провести за "волков" 23 матча и отличиться 6 голами и тремя ассистами. Также игрок регулярно получает вызовы в сборную Италии, которая рискует потерять полузащитника перед Евро-2020.

Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине, – менеджер "волков"