Один з обвинувачених назвав інформацію про "загул" недостовірною.

У матчі 22 туру Серії А Фіорентина програла на виїзді Ювентусу (0:1), але деякі гравці команди перебували в гарному настрої, щоб після цього вирушити на дискотеку.

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Уболівальників Фіорентини розлютив вчинок гравців, адже Ювентус для них – найбільш непримиренний суперник.

Як інформує Corriere dello Sport, двома "порушниками" стали захисник Ігор і вінгер Ніко Гонсалес. Щоправда, бразильський захисник назвав цю інформацію недостовірною. "Я не ходив на дискотеку, я був удома разом із батьками. Залиште мене в спокої, я професіонал і зосереджений на клубі", – написав Ігор у своєму Instagram.

ANSA стверджує, що тепер обидва легіонери мають бути оштрафовані.