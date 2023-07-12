"Було цікаво та приємно спостерігати за молодіжкою. Саме за грою. І я чув, що багатьом гра сподобалася. Потрапляння до півфіналу не виглядало випадковим досягненням. Знаю, результат з Іспанією багатьох засмутив. Але команда грала у свою гру.

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Однозначно, що гра нашої збірної була чудовою. Це краще, ніж поставити автобус та відстояти проти Іспанії в обороні всі 90 хвилин. Ми ж любимо футбол не лише за результат, а й за саму гру? Від футболу потрібно 90 хвилин отримувати задоволення. А не муки, а потім перемога 1:0.

Олімпіада – це світовий рівень. Про це ще ніхто не говорив у клубі. Компроміс буде знайдено. Поки що не готовий говорити, яким саме він буде. Звичайно, це дуже престижно, якщо клубний тренер представлятиме країну на Олімпіаді. І це великий досвід для фахівця", – цитує Кітаєва FanDay.

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Нагадаємо, Україна вперше у своїй історії зіграє на Олімпійських іграх 2024 року. Путівку здобула молодіжна збірна, і УАФ затвердила Руслана Ротаня тренером на олімпійський цикл. До слова, футбольний турнір Олімпіади в Парижі пройде з 26 липня по 11 серпня, коли клуби завершують підготовку до старту нового сезону. Відпускати гравців і тренерів на Олімпіаду клуби не зобов'язані, оскільки цей турнір проходить не під егідою ФІФА.