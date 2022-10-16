Рух поступився СК Дніпро-1 в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лідер чемпіонату України здійснив дуже складний виїзд у Львів. Рух двічі вів у рахунку, але не зумів втримати бодай нічию. "Жовто-чорні" догравали матч вдев'ятьох і пропустили вирішальний гол перед самісіньким фінальним свистком.

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СК Дніпро-1 продовжує очолювати УПЛ, вигравши усі свої матчі. Однак тепер команда Олександра Кучера не може похизуватися, що не пропустила жодного м'яча. Рух, маючи 4 очки у своєму активі, залишається в зоні вильоту.