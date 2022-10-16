Лидер чемпионата Украины совершил очень сложный выезд во Львов. Рух дважды вел в счете, но не сумел удержать хотя бы ничью. "Желто-черные" доигрывали матч вдевятером и пропустили решающий гол перед самым финальным свистком.

СК Днепр-1 вырвал победу против 9 игроков Руха – очередной гол Довбика и конец продолжительной "сухой" серии Валефа

СК Днепр-1 продолжает возглавлять УПЛ, выиграв все свои матчи. Однако теперь команда Александра Кучера не может похвастаться, что не пропустила ни одного мяча. Рух, имея 4 очка в своем активе, остается в зоне вылета.