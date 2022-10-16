Два удаления и победный гол на последних секундах: видеообзор матча Рух – СК Днепр-1 – 2:3
20:05 - Читати українською
Рух уступил СК Днепр-1 в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
30’ Алексей Довгий
52’ Таллес Брене
58’ Виталий Роман
78’ Денис Слюсар
Артем Довбик 45+1’
Алексей Гуцуляк 59’
Сергей Логинов 90+5’
30’ Алексей Довгий
45+1’ Артем Довбик
52’ Таллес Брене
58’ Виталий Роман
59’ Алексей Гуцуляк
78’ Денис Слюсар
90+5’ Сергей Логинов
Лидер чемпионата Украины совершил очень сложный выезд во Львов. Рух дважды вел в счете, но не сумел удержать хотя бы ничью. "Желто-черные" доигрывали матч вдевятером и пропустили решающий гол перед самым финальным свистком.
СК Днепр-1 вырвал победу против 9 игроков Руха – очередной гол Довбика и конец продолжительной "сухой" серии Валефа
СК Днепр-1 продолжает возглавлять УПЛ, выиграв все свои матчи. Однако теперь команда Александра Кучера не может похвастаться, что не пропустила ни одного мяча. Рух, имея 4 очка в своем активе, остается в зоне вылета.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter