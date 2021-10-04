Під час паузи на матчі збірних чинним чемпіонам Європи належить зіграти у фінальному раунді Ліги націй. До заявки потрапили 23 гравці, але вже двічі довелося робити зміни, повідомляє Gazetta dello Sport.

Італія оголосила заявку на фінальну частину Ліги націй

Напередодні Роберто Манчіні запросив Мойзе Кіна, адже Чіро Іммобіле отримав травму в матчі Ліги Європи. Також пошкодження призвели до ще двох перестановок. Не поїдуть у збірну гравці Аталанти Рафаель Толої та Маттео Пессіна, їхні місця займуть Давіде Калабрія та Сандро Тоналі із Мілана. Цікаво, що вчора ці команди закривали програму 7-го туру Серії А. Перемогу здобули "россонері" (3:2).

Нагадаємо, вже 6 жовтня збірна Італії зустрінеться у півфіналі плей-офф Ліги націй з командою Іспанії. Переможець пари зіграє у фіналі проти Бельгії або Франції. Додамо, що ці збірні пропустять жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу-2022.

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