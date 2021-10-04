Во время паузы на матчи сборных действующим чемпионам Европы предстоит сыграть в финальном раунде Лиги наций. В заявку попали 23 игрока, но уже дважды пришлось делать изменения, сообщает Gazetta dello Sport.

Италия объявила заявку на финальную часть Лиги наций

Накануне Роберто Манчини пригласил Мойзе Кина, ведь Чиро Иммобиле получил травму в матче Лиги Европы. Также повреждения привели к еще двум перестановкам. Не поедут в сборную игроки Аталанты Рафаэль Толои и Маттео Пессина, их места займут Давиде Калабрия и Сандро Тонали из Милана. Интересно, что вчера эти команды закрывали программу 7-го тура Серии А. Победу одержали "россонери" (3:2).

Напомним, уже 6 октября сборная Италии встретится в полуфинале плей-офф Лиги наций с командой Испании. Победитель пары сыграет в финале против Бельгии или Франции. Добавим, что эти сборные пропустят октябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2022.

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