Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився думками щодо майбутнього матчу кваліфікації до ЧС-2022 проти Андорри, який розсудить українка Катерина Монзуль.

"Це абсолютно важливий момент для гендерної рівності. Для нас це майже не має значення. Важливі професіональні якості, а не стать. Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб стати частиною особливої події", – наводить слова Саутгейта Sky Sports.

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Відзначимо, що Катерина Монзуль стала першою жінкою-арбітром, яка працюватиме на поєдинку національної збірної Англії.

До слова, поєдинок між Андоррою та Англією запланований на завтра, 9 жовтня, початок о 21:45. "Три леви" впевнено очолюють групу I з 16 очками в активі після 6 матчів, Андорра з 3 пунктами розташувалась на 5 сходинці.

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