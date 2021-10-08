Андорра – Англія: на стадіоні перед матчем сталась масштабна пожежа – там працюватиме Монзуль
Перед поєдинком відбору на ЧС-2022 між Андоррою та Англією на арені господарів трапився серйозний форс-мажор.
"Естаді Насьйонал", що розташований у столиці Андорра-ла-Велья, у п'ятницю ввечері охопив великий вогонь. Саме на цьому стадіоні завтра відбудеться зустріч кваліфікації на Мундіаль 2022 року.
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Зазначалось, що був ризик скасування поєдинку. Щоправда, британські ЗМІ запевняють, що матч, який судитиме Катерина Монзуль, відбудеться, адже на місце швидко приїхала пожежна бригада і загасила полум'я, а штучний газон не постраждав.
Зауважимо, Англія перед матчем очолює групу І з 16-ма заліковими балами, Андорра, в активі якої 3 очки, – передостання.
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