Перед поєдинком відбору на ЧС-2022 між Андоррою та Англією на арені господарів трапився серйозний форс-мажор.

"Естаді Насьйонал", що розташований у столиці Андорра-ла-Велья, у п'ятницю ввечері охопив великий вогонь. Саме на цьому стадіоні завтра відбудеться зустріч кваліфікації на Мундіаль 2022 року.

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Зазначалось, що був ризик скасування поєдинку. Щоправда, британські ЗМІ запевняють, що матч, який судитиме Катерина Монзуль, відбудеться, адже на місце швидко приїхала пожежна бригада і загасила полум'я, а штучний газон не постраждав.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021

| Question marks about England's game against Andorra due to a fire breaking out at the Estadi Nacional stadium where the teams were due to play pic.twitter.com/cBMZqXYh7k — Football Daily (@footballdaily) October 8, 2021

Зауважимо, Англія перед матчем очолює групу І з 16-ма заліковими балами, Андорра, в активі якої 3 очки, – передостання.

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