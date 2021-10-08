"Это важнейший момент для гендерного равенства. Для нас это практически не имеет значения. Важны профессиональные качества, а не пол. Мы с нетерпением ждем, чтобы стать частью особого события", – приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Андорра – Англия: на стадионе перед матчем произошел крупный пожар – там будет работать Монзуль

Отметим, что Екатерина Монзуль стала первой женщиной-арбитром, которая будет работать на поединке сборной Англии.

К слову, поединок между Андоррой и Англией запланирован на завтра, 9 октября, начало в 21:45. "Три льва" уверенно возглавляют группу I с 16 очками в активе после 6 матчей, Андорра с 3 пунктами расположилась на 5 строчке.

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