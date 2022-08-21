"Це було дуже тупо, космічне роздратування. Ми розпочали нормально, але потім в центрі з'явилося забагато метушні. Футболісти втратили енергію, пішов брак.

Неймовірний камбек Вердера з трьома голами після 88-ї хвилини – відеоогляд фіаско Борусії Д

Якщо бути чесним, ми заслужили це фіаско. Борусія не показала хорошого футболу, команда виглядала слабко. Такі поразки важко аргументовано пояснити.

Вердер намагався прорватися через центр. Ми кілька разів стримували атаки, а на четвертий раз концентрації не вистачило. Далі вже пропускали на контратаках", – сказав Терзіч після матчу.

Борусія дивом програла Вердеру, хоча ще у компенсований час вела в рахунку. Дортмунд пропустив 3 голи за останні 5 хвилин і зазнав першої поразки в чемпіонаті.