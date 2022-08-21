"Очень тупо, космическое раздражение", – Терзич попытался объяснить позор Боруссии
Главный тренер дортмундской Борусии Эдин Терзич прокомментировал удивительное поражение от Вердера за 5 минут.
"Это было очень тупо, космическое раздражение. Мы начали нормально, но потом в центре появилось много суеты. Футболисты потеряли энергию, последовал брак.
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Если быть честным, мы заслужили это фиаско. Боруссия не показала хорошего футбола, команда выглядела слабо. Такие поражения сложно аргументированно объяснить.
Вердер пытался прорваться через центр. Мы несколько раз сдерживали атаки, а в четвертый раз концентрации не хватило. Дальше уже пропускали на контратаках", – сказал Терзич после матча.
Боруссия чудом проиграла Вердеру, хотя еще в компенсированное время вела в счете. Дортмунд пропустил 3 гола за последние 5 минут и потерпел первое поражение в чемпионате.