"Это было очень тупо, космическое раздражение. Мы начали нормально, но потом в центре появилось много суеты. Футболисты потеряли энергию, последовал брак.

Невероятный камбек Вердера с тремя голами после 88-й минуты – видеообзор фиаско Боруссии Д

Если быть честным, мы заслужили это фиаско. Боруссия не показала хорошего футбола, команда выглядела слабо. Такие поражения сложно аргументированно объяснить.

Вердер пытался прорваться через центр. Мы несколько раз сдерживали атаки, а в четвертый раз концентрации не хватило. Дальше уже пропускали на контратаках", – сказал Терзич после матча.

Боруссия чудом проиграла Вердеру, хотя еще в компенсированное время вела в счете. Дортмунд пропустил 3 гола за последние 5 минут и потерпел первое поражение в чемпионате.