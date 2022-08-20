Бременський Вердер у фантастичному стилі вирвав перемогу в Дортмунді, поступаючись 0:2. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм минув майже без моментів, але за кілька секунд до свистка на перерву "джмелі" таки забили. Юліан Брандт ударом з-за меж штрафного вивів Дортмунд вперед.

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На 77-й хвилині Борусія відзначилася вдруге. Дальній удар знову став результативним – автором забитого м'яча став Геррейро. Здавалося, перемога в кишені господарів, але підопічні Терзіча примудрилися розгубити цю перевагу.

На 89-й Вердер скоротив відставання, скориставшись невдалими діями голкіпера і захисників. Вже в компенсований час Шмідт влучно пробив головою і зрівняв рахунок. Вердер в ейфорії, але це ще було не все. Остання атака бременців шокувала Дортмунд – Берк на 90+5-й хвилині з гострого кута прошив Кобеля.

2:3 після 2:0 на 89-й хвилині. Неймовірна розв'язка на Сігнал Ідуна Парк подарувала "музикам" першу перемогу в сезоні після двох нічиїх. У Вердера 5 очок, у Борусії – 6. Команди розмістилися в середині турнірної таблиці.