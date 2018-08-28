Думбія перейшов у Жирону

Івуарійський нападник Сейду Думбія продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Екс-форвард португальського Спортінга Сейду Думбія став гравцем Жирони, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт 30-річного івуарійця з іспанським клубом розрахований на 3 роки, Думбія перейшов на правах вільного агента.

Лунін перейшов на правах оренди в Леганес та обрав номер

У минулому сезоні форвард провів 14 матчів у чемпіонаті Португалії та не зумів відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, ріаніше Думбія виступав за такі клуби, як Янг Бойз, Базель, ЦСКА, Рому, Ньюкасл, та Спортінг.

El Girona fitxa el davanter Seydou Doumbia



️El futbolista de Costa d’Ivori arriba lliure i signa contracte per tres temporades.



+ info a https://t.co/UHXauI4ATY#BienvenueSeydou #GironaFC pic.twitter.com/NUKW9CkJTj — Girona FC (@GironaFC) 28 серпня 2018 р.

Життя Мессі без Роналду, Зінченко як можлива частина лігочемпіонівської мрії: топ-5 головних запитань Прімери 2018/19