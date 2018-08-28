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Думбія перейшов у Жирону

19:05 126 Читать на русском
Думбія перейшов у Жирону
Сейду Думбія / Фото sportsdaily

Івуарійський нападник Сейду Думбія продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Екс-форвард португальського Спортінга Сейду Думбія став гравцем Жирони, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт 30-річного івуарійця з іспанським клубом розрахований на 3 роки, Думбія перейшов на правах вільного агента.

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У минулому сезоні форвард провів 14 матчів у чемпіонаті Португалії та не зумів відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, ріаніше Думбія виступав за такі клуби, як Янг Бойз, Базель, ЦСКА, Рому, Ньюкасл, та Спортінг.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Сейду Думбія Сейду Думбія Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Жирона Жирона
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