Думбия перешел в Жирону

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Экс-форвард португальского Спортинга Сейду Думбия стал игроком Жироны, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 30-летнего ивуарийца с испанским клубом рассчитан на 3 года, Думбия перешел на правах свободного агента.

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В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей в чемпионате Португалии но не сумел отличиться результативными действиями.

Напомним, рианише Думбия выступал за такие клубы, как Янг Бойз, Базель, ЦСКА, Рома, Ньюкасл, и Спортинг.

El Girona fitxa el davanter Seydou Doumbia



️El futbolista de Costa d’Ivori arriba lliure i signa contracte per tres temporades.



+ info a https://t.co/UHXauI4ATY#BienvenueSeydou #GironaFC pic.twitter.com/NUKW9CkJTj — Girona FC (@GironaFC) 28 серпня 2018 р.

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