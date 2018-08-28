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Думбия перешел в Жирону

19:05 55 Читати українською
Думбия перешел в Жирону
Сейду Думбия / Фото sportsdaily

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Экс-форвард португальского Спортинга Сейду Думбия стал игроком Жироны, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 30-летнего ивуарийца с испанским клубом рассчитан на 3 года, Думбия перешел на правах свободного агента.

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В прошлом сезоне форвард провел 14 матчей в чемпионате Португалии но не сумел отличиться результативными действиями.

Напомним, рианише Думбия выступал за такие клубы, как Янг Бойз, Базель, ЦСКА, Рома, Ньюкасл, и Спортинг.

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