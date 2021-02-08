"Думаю, кар'єра Селезньова в УПЛ вже завершена": Кузнєцов прогнозує скандальному форварду максимум Першу лігу
Екс-захисник Динамо, а нині наставник збірної України U-19 Олег Кузнєцов, поділився думками щодо ситуації навколо нападника Колоса Євгена Селезньова.
"Обидві сторони відстоюють свою позицію. Костишин і Селезньов не хочуть виносити сміття з хати... Але диму без вогню не буває.
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Якщо Селезньова відраховують з формулюванням "за неспортивну поведінку", отже, подібне з ним в команді трапляється не вперше. Думаю, кар'єра Селезньова в УПЛ вже завершена. Тим більше, що він показав восени? П'ять разів реалізував пенальті і все... Може у Першій лізі Євген Селезньов ще працевлаштується, не знаю", – сказав Кузнєцов у коментарі виданню Zbirna.com.
Нагадаємо, Селезньова відрахували з Колоса через порушення режиму – ЗМІ стверджували, що він випивав з Андрієм Вороніним напередодні спарингу з брестським Рухом. Тренер московського Динамо підтвердив зустріч з Євгеном, але категорично заперечує вживання алкоголю.
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