"Обидві сторони відстоюють свою позицію. Костишин і Селезньов не хочуть виносити сміття з хати... Але диму без вогню не буває.

Йовічевіч здивував відвертим висловлюванням щодо Селезньова

Якщо Селезньова відраховують з формулюванням "за неспортивну поведінку", отже, подібне з ним в команді трапляється не вперше. Думаю, кар'єра Селезньова в УПЛ вже завершена. Тим більше, що він показав восени? П'ять разів реалізував пенальті і все... Може у Першій лізі Євген Селезньов ще працевлаштується, не знаю", – сказав Кузнєцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Селезньова відрахували з Колоса через порушення режиму – ЗМІ стверджували, що він випивав з Андрієм Вороніним напередодні спарингу з брестським Рухом. Тренер московського Динамо підтвердив зустріч з Євгеном, але категорично заперечує вживання алкоголю.

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