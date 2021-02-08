"Обе стороны отстаивают свою позицию. Костышин и Селезнев не хотят выносить сор из избы... Но дыма без огня не бывает.

Йовичевич удивил откровенным высказыванием относительно Селезнева

Если Селезнева отстраняют с формулировкой "за неспортивное поведение", значит, подобное с ним в команде случается не в первый раз. Думаю, карьера Селезнева в УПЛ уже завершена. Тем более, что он показал осенью? Пять раз реализовал пенальти и все… Может в Первой лиге Евгений Селезнев еще трудоустроится, не знаю", – сказал Кузнецов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Селезнева отчислили из Колоса из-за нарушения режима – СМИ утверждали, что он выпивал с Андреем Ворониным накануне спарринга с брестским Рухом. Тренер московского Динамо подтвердил встречу с Евгением, но категорически отрицает употребление алкоголя.

Маліновський не використав шанс? Італійська преса пише про гнів Гасперіні – багато критики та крихти позитиву