"Думав, що Марлос дійсно українець", – Соломон – про армію та Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон розповів про свої перші враження від перебування в команді.

"У нас спортсменам часто йдуть назустріч. Армія в Ізраїлі не така, як ви думаєте. Багато хто приходить туди тільки раз на тиждень. Я також це робив протягом року. Не брав в руки зброю, не проходив військових зборів, просто набував загальні знання, які потрібні всім. Питання з армією зараз повністю вирішене. Мені не доведеться туди повертатися.

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Коли я переходив у Шахтар, знав лише Тайсона, оскільки він гравець збірної Бразилії. Коли побачив Марлоса і те, як він поводить себе з м'ячем, сказав: "Вау".

Я думав, що він дійсно українець, оскільки грає за національну команду цієї країни. Потім мені розповіли, що він з Бразилії. Українські гравці інші – фізично сильніші, швидші та краще грають у відборі", – сказав Соломон програмі Профутбол.

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