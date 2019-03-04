toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КАРПАТИ - ЛЬВІВ НАПОЛІ - ЮВЕНТУС ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ ФУЛХЕМ - ЧЕЛСІ

"Думав, що Марлос дійсно українець", – Соломон – про армію та Шахтар

09:41 795 Читать на русском
"Думав, що Марлос дійсно українець", – Соломон – про армію та Шахтар
Манор Соломон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон розповів про свої перші враження від перебування в команді.

"У нас спортсменам часто йдуть назустріч. Армія в Ізраїлі не така, як ви думаєте. Багато хто приходить туди тільки раз на тиждень. Я також це робив протягом року. Не брав в руки зброю, не проходив військових зборів, просто набував загальні знання, які потрібні всім. Питання з армією зараз повністю вирішене. Мені не доведеться туди повертатися.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

Коли я переходив у Шахтар, знав лише Тайсона, оскільки він гравець збірної Бразилії. Коли побачив Марлоса і те, як він поводить себе з м'ячем, сказав: "Вау".

Я думав, що він дійсно українець, оскільки грає за національну команду цієї країни. Потім мені розповіли, що він з Бразилії. Українські гравці інші – фізично сильніші, швидші та краще грають у відборі", – сказав Соломон програмі Профутбол.

Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубу

Теги
Марлос Марлос Шахтар Шахтар Манор Соломон Манор Соломон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
6
хв
Леганес
22:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук