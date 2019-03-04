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"Думал, что Марлос действительно украинец", – Соломон – об армии и Шахтере

09:41 136 Читати українською
"Думал, что Марлос действительно украинец", – Соломон – об армии и Шахтере
Манор Соломон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в команде.

"У нас спортсменам часто идут навстречу. Армия в Израиле не такая, как вы думаете. Многие приходят туда только раз в неделю. Я также это делал на протяжении года. Не брал в руки оружие, не проходил военных собраний, просто приобретал общие знания, которые нужны всем. Вопрос с армией сейчас полностью решен. Мне не придется туда возвращаться.

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Когда я переходил в Шахтер, знал только Тайсона, поскольку он игрок сборной Бразилии. Когда увидел Марлоса и то, как он ведет себя с мячом, сказал: "Вау".

Я думал, что он действительно украинец, поскольку играет за национальную команду этой страны. Потом мне рассказали, что он из Бразилии. Украинские игроки другие – физически сильнее, быстрее и лучше играют в отборе", – сказал Соломон программе Профутбол.

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Марлос Марлос Шахтер Шахтер Манор Соломон Манор Соломон
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