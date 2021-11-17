Керівництво Шахтаря розглядає варіант з поверненням Ігора Дуляя на менеджерську посаду, повідомляє Meta Ratings.

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Серб вже прибув до табору "гірників" у столиці України. У якій конкретно сфері діяльності клубу (перша команда, академія, скаутинг) працюватиме 41-річний фахівець, наразі невідомо.

Нагадаємо, Дуляй виступав за Шахтар з 2004 по 2010 рік. Після завершення кар'єри футболіста перейшов на тренерську роботу – з 2016 по 2019 рр. був асистентом Паулу Фонсеки. З січня 2020-го Ігор став одним із наставників Партизана, який на той час очолював Саво Мілошевіч.

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