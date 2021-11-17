Руководство Шахтера рассматривает вариант с возвращением Игора Дуляя на менеджерскую должность, сообщает Meta Ratings.

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Серб уже прибыл в лагерь "горняков" в столице Украины. В какой конкретно сфере деятельности клуба (первая команда, академия, скаутинг) будет работать 41-летний специалист, пока неизвестно.

Напомним, Дуляй выступал за Шахтер с 2004 по 2010 год. После завершения карьеры футболист перешел на тренерскую работу – с 2016 по 2019 гг. был ассистентом Паулу Фонсеки. С января 2020-го Игор стал одним из наставников Партизана, который в то время возглавлял Саво Милошевич.

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