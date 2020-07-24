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Дулуб міг очолити Олімпік, – ЗМІ

19:19 - Читать на русском
Дулуб міг очолити Олімпік, – ЗМІ
Олег Дулуб / Фото з відкритих джерел

Донецький клуб міг стати третьою українською командою в тренерській кар'єрі білоруського фахівця, але не склалося.

Білоруський тренер Олег Дулуб, відомий в Україні по роботі з Карпатами та Чорноморцем, міг працевлаштуватися в донецькому Олімпіку, – заявив ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Олімпік офіційно призначив головного тренера

Президент донецького клубу Владислав Гельзін був готовий і практично зробив пропозицію 54-річному фахівцеві. Однак, виникло питання, що робити з Ігорем Климовським, який часто "підстраховував" команду, приймаючи її після відставок головних тренерів.

Як наслідок, власник команди зібрав близько 10 основних гравців Олімпіка, які висловили свою думку щодо посади головного тренера. Після цього і було вирішено дати шанс Климовському, який останні кілька місяців працював з командою у статусі виконувача обов'язків головного тренера.

Нагадаємо, донецька команда завершила сезон УПЛ на дев'ятій сходинці, набравши 36 очок.

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Теги
Владислав Владислав Гельзін Олімпік Олімпік УПЛ Відеоновини Олег Олег Дулуб ТаТоТаке Ігор Ігор Климовський
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