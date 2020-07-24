Дулуб мог возглавить Олимпик, – СМИ

Донецкий клуб мог стать третьей украинской командой в тренерской карьере белорусского специалиста, но не сложилось.

Белорусский тренер Олег Дулуб, известный в Украине по работе с Карпатами и Черноморцем, мог трудоустроиться в донецком Олимпике, – заявил ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Олимпик официально назначил главного тренера

Президент донецкого клуба Владислав Гельзин был готов и практически сделал предложение 54-летнему специалисту. Однако, возник вопрос, что делать с Игорем Климовским, который часто "подстраховывал" команду, принимая ее после отставок главных тренеров.

Как следствие, владелец команды собрал около 10 основных игроков Олимпика, которые высказали свое мнение относительно должности главного тренера. После этого и было решено дать шанс Климовскому, который последние несколько месяцев работал с командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Напомним, донецкая команда завершила сезон УПЛ на девятой строчке, набрав 36 очков.

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