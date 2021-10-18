Греміо в рамках 27-го туру чемпіонату Бразилії у видовищному матчі обіграв Жувентуде (3:2) – конкурента у боротьбі за виживання. Завдяки двом матчам у запасі "мушкетери" мають усі шанси піднятися у безпечну зону.

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Рахунок у звітному матчі відкрив Дуглас Коста. Це другий гол бразильця після повернення на батьківщину і, очевидно, один із найлегших у кар'єрі – вінгер уже з лінії добив м'яч у порожні ворота. Другий м'яч забив ще один екс-легіонер УПЛ – Дієго Соуза, який свого часу грав за Металіст. На початку другого тайму Греміо забив ще й третій, після чого розслабився і дозволив Жувентуде відіграти два м'ячі.