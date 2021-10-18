Гремио в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии в зрелищном матче обыграл Жувентуде (3:2) – конкурента в борьбе за выживание. Благодаря двум матчам в запасе "мушкетеры" имеют все шансы подняться в безопасную зону.

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Счет в отчетном матче открыл Дуглас Коста. Это второй гол бразильца после возвращения на родину и, очевидно, один из самых легких в карьере – вингер уже с линии добил мяч в пустые ворота. Второй мяч забил еще один экс-легионер УПЛ – Диего Соуза, который в свое время играл за Металлист. В начале второго тайма Гремио забил еще и третий, после чего расслабился и позволил Жувентуде отыграть два мяча.