Яруд у матчі Другої ліги з Реалом Фарма потішив любителів красивого футболу.

Господарі відвантажили супернику 6 голів, а Кирило Матвєєв забив один з найкрасивіших м'ячів сезону в Україні.

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Хавбек Яруда отримав передачу поблизу центра поля і наважився на удар з 35 метрів. М'яч на великій швидкості полетів у дев'ятку, а голкіпер Реала Фарма лише супроводив його поглядом. Для Матвєєва це був перший гол в сезоні. Він є сином легендарного бомбардира Шахтаря 90-00-х Олега Матвєєва.

Додамо, що гості завершували м'яч з польовим гравцем на воротах і встигли пропустити ще двічі.

Лівий берег здолав галицькі Карпати, Яруд забив 6 голів Реалу Фарма – вилучення кіпера, польовий гравець пропустив двічі