31-річний бразилець, який ще досі належить Ювентусу, виступатиме за Лос-Анджелес Гелаксі, інформує прес-служба клубу.

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Орендна угода з американською командою розрахована на пів року. Влітку 2022-го Дуглас стане вільним агентом, після чого приєднається до "золотих" на повноцінній основі і підпише контракт до кінця 2023 року.

За першу команду Греміо Коста встиг награти 58 поєдинків (5 голів та 8 асистів) – протягом останнього року і на старті своєї кар'єри. Також форвард виступав за Шахтар, Баварію та Ювентус.

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