31-летний бразилец, до сих пор принадлежащий Ювентусу, будет выступать за Лос-Анджелес Гэлакси, информирует пресс-служба клуба .

Луис Адриано перешел в Антальяспор, за который выступает другой экс-игрок Шахтера

Арендное соглашение с американской командой рассчитано на полгода. Летом 2022 года Дуглас станет свободным агентом, после чего станет полноценным игроком "золотых" и подпишет контракт до конца 2023 года.

За первую команду Гремио Коста успел наиграть 58 поединков (5 голов и 8 ассистов) – за последний год и на старте своей карьеры. Также форвард успел поиграть за Шахтер, Баварию и Ювентус.