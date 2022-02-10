Дуглас Коста официально стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси
Бывшая звезда Шахтера Дуглас Коста попробует свои силы в МЛС.
31-летний бразилец, до сих пор принадлежащий Ювентусу, будет выступать за Лос-Анджелес Гэлакси, информирует пресс-служба клуба.
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Арендное соглашение с американской командой рассчитано на полгода. Летом 2022 года Дуглас станет свободным агентом, после чего станет полноценным игроком "золотых" и подпишет контракт до конца 2023 года.
За первую команду Гремио Коста успел наиграть 58 поединков (5 голов и 8 ассистов) – за последний год и на старте своей карьеры. Также форвард успел поиграть за Шахтер, Баварию и Ювентус.
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