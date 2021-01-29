Вінгер Баварії Дуглас Коста має варіант з поверненням до Італії, але йдеться не про Ювентус.

Мілан розглядає варіант із запрошенням екс-зірки Шахтаря, який належить Ювентусу.

Мілан викликав Ібрагімовіча "на килим" за мотивами сутички з Лукаку

Оренда Кости у Баварії розрахована на весь сезон, проте повернення бразильця в Мюнхен поки виглядає посередньо – 19 матчів, один гол і 3 асисти. Німецький гранд вже повідомив Ювентус, що не буде викуповувати Дугласа. Більше того, оренду можуть перервати достроково, і Мілан отримає шанс забрати вінгера вже у січні.

Зауважимо, що "россонері" є прямим конкурентом Ювентуса у боротьбі за чемпіонство – туринці відстають на 7 очок, але мають матч у запасі.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му