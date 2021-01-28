Мілан викликав Ібрагімовіча "на килим" за мотивами сутички з Лукаку
Скандал у матчі Інтер – Мілан не залишився поза увагою керівництва "россонері".
У таборі Мілана ініціювали зустріч із Златаном Ібрагімовічем, щоб обговорити інцидент, який виник під час півфінального матчу Кубка Італії проти Інтера. Клуб заслухав аргументи 39-річного шведа і залишив форварда без покарання, повідомляє Corriere della Sera.
Погба заступився за Ібрагімовіча у расистському скандалі
Нагадаємо, під час матчу Ібра зчепився на полі з нападником Інтера Ромелу Лукаку та обмінявся з бельгійцем нецензурними репліками, арбітр оцінив сутичку на на жовту картку для обох учасників.
Після гри Златана почали звинувачувати у расизмі.
Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана