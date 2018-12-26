Дуелунд: Влітку я обирав між Динамо та кількома іншими клубами

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів, на якій позиції на полі почуває себе найкомфортніше.

"Взагалі, мені більше подобається грати в центрі поля – на позиції атакувального півзахисника, так званої "десятки" чи "вісімки". У юнацькому футболі я завжди діяв на позиції нападника, тому люблю та вмію і забивати голи, і створювати гольові моменти для своїх партнерів.

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Якби був трохи успішнішим у перших іграх за Динамо, то моя особиста статистика могла б поповнитися як мінімум ще одним забитим м’ячем та кількома результативними передачами.

На щастя, в Динамо я можу грати на своїй улюбленій позиції та виконувати те, що найкраще вмію. Але й імпровізації також не боюся: для мене не проблема відійти трохи назад та зіграти опорного півзахисника.

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Якщо говорити про реальну зацікавленість у моєму переході, то вона виникла під час літнього трансферного вікна, десь за місяць до його закриття. Я мав обрати між Динамо та кількома іншими клубами, але зробив вибір на користь Києва, оскільки це великий клуб, який є одним із лідерів у своїй країні та постійно виступає в єврокубках, що є хорошою можливістю для мого зростання як футболіста", – цитує Дуелунда офіційний сайт Динамо.