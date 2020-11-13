"Коли він поїхав в оренду в Туреччину, Динамо втратило щось важливе в колективі. Не знаю, як пояснити, але все стало інакше. У роздягальні було якось не так, стало нудно. Ми реально нудьгували за ним! І коли він повернувся, все стало на свої місця. Жарти, сміх, усмішки. Хто б що не говорив, але Гармаш – важлива частина команди і колективу в цілому.

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Гармаш не розповідає анекдоти, жарти народжуються імпровізаційно. У нього головна фішка – завжди приходити на тренування останнім. Він ніби спеціально це робить, ще й запізнювався часто.

Але з Луческу все змінилося, Гарік почав з'являтися вчасно. Однак ніхто з попередніх тренерів не міг зламати його. Він мені подобається через такі емоції. Люблю людей, які викликають усмішку", – поділився хавбек в інтерв'ю SportArena TV.

Зауважимо, у поточному сезоні Міккел Дуелунд та Денис Гармаш не мають стабільної ігрової практики у Динамо – данець провів на полі лише 51 хвилину, українець зіграв на 3 хвилини більше.

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