"Когда он поехал в аренду в Турцию, Динамо потеряло что-то важное в коллективе. Не знаю, как объяснить, но все стало иначе. В раздевалке было как-то не так, стало скучно. Мы реально скучали за ним! И когда он вернулся, все стало на свои места. Шутки, смех, улыбки. Кто бы что ни говорил, но Гармаш – важная часть команды и коллектива в целом.

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Гармаш не рассказывает анекдоты, шутки рождаются импровизационно. У него главная фишка – всегда приходить на тренировку последним. Он будто специально это делает, еще и опаздывал часто.

Но с Луческу все изменилось, Гарик начал появляться вовремя. Однако никто из предыдущих тренеров не мог сломать его. Он мне нравится за такие эмоции. Люблю людей, которые вызывают улыбку", – поделился хавбек в интервью SportArena TV.

Заметим, в текущем сезоне Миккел Дуэлунд и Денис Гармаш не имеют стабильной игровой практики в Динамо – датчанин провел на поле лишь 51 минуту, украинец сыграл на 3 минуты больше.

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